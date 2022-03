Hasselfelde

Wanderstempel-Sammeln im Harz nun auch per App möglich

24.03.2022, 15:05 Uhr | dpa

Bislang haben Harz-Touristen analog in einem Sammelheft Stempel an Wanderzielen gesammelt - künftig gibt es die Stempel der "Harzer Wandernadel" parallel in digitaler Form. Die Wandernadel ist in die modernisierte kostenfreie App des Harzer Tourismusverbandes (HTV) integriert, wie der Verband und die Regionale Harz-Planungsgemeinschaft am Donnerstag mitteilten. Im Harz gibt es an insgesamt 222 sehenswerten Orten Stempelstellen der "Harzer Wandernadel". Wer an Aussichtspunkten, Naturdenkmälern oder besonderen Bauten Stempel sammelt, kann sich so die Wandernadel in Bronze, Silber oder Gold erwandern.

Neben der digitalen Wandernadel ist die Harz-App auch in anderer Hinsicht technisch und inhaltlich aufgefrischt worden: In ihr sei auch die Darstellung des Wanderwegenetzes nutzerfreundlicher integriert, teilte der HTV mit. Sie beinhalte nun auch eine Navigationsfunktion, mit der die Nutzer auf einer hinterlegten oder einer selbst erstellten Tour im Gelände geführt werden - per Karte, Symbolen oder Sprachnavigation.

Es sind den Angaben zufolge mehr als 1000 Touren-Empfehlungen zu den Themen Wandern, Mountainbiken, Rennrad, E-Bike, Motorrad und Winter verfügbar. Hinzu kämen Informationen zu Sehenswürdigkeiten, Freizeiteinrichtungen und Gastronomie. Die Inhalte könnten in der App auch offline gespeichert und so bei fehlender Internetverbindung in den Harzer Wäldern genutzt werden.