Potsdam

2:0 gegen Köln: Turbine verteidigt dritten Tabellenplatz

02.04.2022, 15:04 Uhr | dpa

Turbine Potsdam hat mit einem Pflichtsieg gegen Aufsteiger 1. FC Köln den dritten Tabellenplatz in der Frauenfußball-Bundesliga gefestigt und alle Chancen auf die Champions-League-Teilnahme gewahrt. Am Samstag gewann das Team von Trainer Sofian Chahed vor 1124 Zuschauerinnen und Zuschauern im Karl-Liebknecht-Stadion nach Toren von Malgorzata Mesjasz (27. Minute) und Sophie Weidauer (33.) ungefährdet mit 2:0 (2:0).

Turbine startete etwas verhalten, gewann in den ersten 45 Minuten aber mit zunehmender Spielzeit immer mehr die Oberhand über die Partie. Die mitaufgerückte Defensivspielerin Mesjasz vollendete nach einer Freistoßflanke von Gina Chmielinski mit einem Kopfball zur verdienten Führung. Fünf Minuten später gelang Weidauer von der Strafraumgrenze sehenswert das 2:0.

In der zweiten Halbzeit verstärkten die Kölnerinnen ihre Offensivbemühungen, zwangen Potsdam so teilweise in eine abwartende Position, wodurch es zu wesentlich weniger verheißungsvollen Szenen vor dem Gästetor kam. Insgesamt erwies sich der Aufsteiger aber als zu harmlos, um den Turbine-Sieg in Gefahr zu bringen.