Rostock

Scandlines 2021 mit langsamer Erholung nach Corona-Tief

25.04.2022, 16:16 Uhr | dpa

Die Reederei Scandlines wittert dank guter Umsatz- und Gewinnzahlen im Jahr 2021 wieder etwas Morgenluft. Zu 2020 seien die Erlöse um 20 Prozent auf 328 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Montag in Rostock mit. Unter dem Strich fuhr das Unternehmen mit 3,6 Millionen Passagieren und 720 000 Frachteinheiten ein Vorsteuerergebnis von 62 Millionen Euro ein, ein gewaltiger Sprung im Vergleich zu den nur 9 Millionen Euro in den zwölf Monaten zuvor. Für die guten Zahlen seien strenge Kostensteuerung und Effizienzmaßnahmen verantwortlich, hieß es. Hierzu gehörte den Zahlen nach auch das Personal: 120 Beschäftigte weniger als 2020 wies Scandlines im Jahresschnitt aus.

Der pandemie-bedingte Druck auf das Geschäft hielt an. "2021 war ein weiteres Jahr der Ungewissheit und extremer Schwankungen, doch konnten wir erfreulicherweise eine allmähliche Normalisierung des Verkehrsaufkommens und des Aktivitätsniveaus feststellen", sagte Konzernchef Carsten Nørland. Trotz zweistelliger Wachstumsraten bei den Fährverbindungen blieb die Bilanz den Angaben zufolge jedoch deutlich hinter dem Vor-Corona-Niveau zurück. Anders sah es beim Frachtverkehr aus, hier wurde 2021 demnach das bisher höchste Niveau überhaupt erreicht.

Für das laufende Jahr macht sich Nørland durchaus Hoffnungen. Zwar hätten die Einschränkungen durch die Pandemie auch den Start in das Jahr 2022 beeinträchtigt, zwischen Frühjahr und Sommer sollen diese jedoch abnehmen. Beim Frachtverkehr hofft man zudem, dass die bisher gute Entwicklung nicht abreißt. Auf eine Prognose für Umsatz und Gewinn verzichtet man in Rostock jedoch trotz des demonstrativen Optimismus. Wegen der anhaltend hohen Unsicherheit sei die Unternehmensleitung nicht in der Lage, genaue Vorhersagen abzugeben.

Mittel- bis langfristig will das Unternehmen in umweltfreundliche Initiativen und die Wettbewerbsfähigkeit investieren, bis 2040 soll die Reederei emissionsfrei arbeiten.