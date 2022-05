Aufstieg greifbar nah: Werder Bremen gewinnt in Aue

Werder Bremen trennt nur noch ein Punkt von der umgehenden R├╝ckkehr in die Fu├čball-Bundesliga. Das Team von Trainer Ole Werner tat sich am Sonntag bei Absteiger Erzgebirge Aue lange schwer, siegte am Ende dennoch 3:0 (0:0). Vor 12.273 Fans erl├Âste Marco Friedl (49. Minute) die zahlreich mitgereisten Werder-Fans mit der F├╝hrung, Niclas F├╝llkrug (90.+2) und Niklas Schmidt (90.+6) sorgten f├╝r den Endstand. Am kommenden Sonntag kann die R├╝ckkehr in die Bundesliga nach einer Saison gegen Jahn Regensburg perfekt gemacht werden.