Wasserstoffzüge sollen ab Juni mit Passagieren fahren

Bahnreisende in Niedersachsen sollen von Juni an erstmals regul├Ąr mit Wasserstoffz├╝gen fahren k├Ânnen. Das hat der Zughersteller Alstom in Salzgitter am Mittwoch auf Nachfrage mitgeteilt. Noch in diesem Jahr sollen die Dieselz├╝ge auf der Bahnstrecke Cuxhaven-Buxtehude durch 14 Wasserstoffz├╝ge ersetzt werden. Erste Z├╝ge st├╝nden bereits zu Schulungszwecken an einer Wasserstofftankstelle in Bremerv├Ârde. Nach Angaben von Alstom handelt es sich um die weltweit erste Flotte von Wasserstoffz├╝gen im Passagierbetrieb. Von September 2018 bis Februar 2020 waren zwei der neuartigen Z├╝ge auf der Strecke schon mit Passagieren im Testeinsatz.