Mehrjährige Haftstrafen: Betrügerische Windkraftprojekte

In einem Prozess um betr├╝gerische Windkraftgesch├Ąfte hat das Landgericht Osnabr├╝ck am Donnerstag mehrj├Ąhrige Haftstrafen verh├Ąngt. Ein 32 Jahre alter fr├╝herer Gesch├Ąftsmann muss f├╝r 7 Jahre und 6 Monate in Haft, sein 65 Jahre alter Gesch├Ąftspartner und Mitgesch├Ąftsf├╝hrer f├╝r 7 Jahre. Gegen drei weitere Angeklagte wurden Freiheitsstrafen wegen Beihilfe zwischen 3 Jahren und 3 Jahren und 7 Monaten verh├Ąngt. Das Urteil ist noch nicht rechtskr├Ąftig, es kann Revision beantragt werden.