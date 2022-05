Metallteilchen in Paprikapastete: Produkt zurückgerufen

Metallteilchen in Paprikapastete: Produkt zur├╝ckgerufen

Die Fleisch- und Wurstwaren Schmalkalden GmbH hat eine Paprikapastete vorsorglich zur├╝ckgerufen. Grund daf├╝r seien Metallteilchen im Produkt "Wilhelm Brandenburg, Paprikapastete mit Joghurt, 100g", teilte der Betrieb am Freitag in Schmalkalden in Th├╝ringen mit. Betroffen seien nur Artikel mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 17. Mai 2022, Charge 260422. Um ein Gesundheitsrisiko auszuschlie├čen, riet das Unternehmen vom Verzehr ab.