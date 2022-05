Passagierbetrieb mit Wasserstoffzügen erst im Sommerverlauf

Die Wasserstoffz├╝ge auf der Bahnstrecke Cuxhaven-Buxtehude sollen im Laufe des Sommers den Regelbetrieb mit Passagieren aufnehmen. Einen genauen Termin gebe es daf├╝r noch nicht, teilte die Landesnahverkehrsgesellschaft am Freitag mit. Zuvor hatte der Zughersteller Alstom am Mittwoch angek├╝ndigt, der Regelbetrieb starte schon im Juni. Auf Nachfrage korrigierte das Unternehmen diese Angaben am Freitag jedoch. Im Juni finden demnach lediglich Schulungsfahrten f├╝r das Personal statt.