Josef Haslinger zum PEN-Übergangspräsidenten gewählt

Der Schriftsteller Josef Haslinger wird ├╝bergangsweise als Pr├Ąsident das deutsche PEN-Zentrum f├╝hren. Der 66-J├Ąhrige wurde am Samstag auf der Mitgliederversammlung in Gotha mit gro├čer Mehrheit interimsm├Ą├čig an die Spitze der Schriftstellervereinigung gew├Ąhlt. Er soll bis zur Neuwahl der F├╝hrungsriege auf einer au├čerordentlichen Mitgliederversammlung in einigen Monaten die Schriftstellervereinigung f├╝hren.