PEN-Übergangspräsident Haslinger will versöhnen

PEN-Interimspr√§sident Josef Haslinger will nach den tiefen Zerw√ľrfnissen in der Schriftstellervereinigung wieder Vertrauen aufbauen. Das sei nicht nur f√ľr das Pr√§sidium, sondern f√ľr die ganze Arbeit von PEN notwendig, sagte der √∂sterreichische Schriftsteller der Deutschen Presse-Agentur. Die Mitglieder, die nach dem Gothaer Debakel √ľber einen Austritt nachdenken, bat Haslinger "abzuwarten, ob sich das Blatt nicht doch noch wende".

Der 66-J√§hrige war nach dem zornigen Abgang des Journalisten Deniz Y√ľcel vor√ľbergehend an die Spitze des deutschen PEN-Zentrums gew√§hlt worden. Nach dem R√ľcktritt des gesamten Pr√§sidiums setzte die PEN-Mitgliederversammlung am Samstag in Gotha zugleich einen Not-Vorstand ein, der die Wahl einer neuen F√ľhrungsriege vorbereiten soll. "Wir werden uns um Vers√∂hnung bem√ľhen", sagte Haslinger.