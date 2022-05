Funkstille in Brandenburg bei Städtepartnerschaften

Cottbus unterh√§lt seit 1992 eine Partnerschaft mit dem russischen Lipezk. "Es gibt aktuell keine Aktivit√§ten", sagt Stadtsprecher Jan Glo√ümann. Ende Februar schrieb Oberb√ľrgermeister Holger Kelch (CDU) einen Brief an seine Lipezker Amtskollegin. Darin fordert der Cottbuser Stadtchef, "dass Gespr√§chsf√§den zwischen uns niemals abrei√üen". Der Brief blieb laut Stadt bisher ohne Antwort. Dennoch stehe ein Ende der Partnerschaft nicht zur Debatte, sagte der Sprecher. Gemeinsame Aktivit√§ten mit Lipezk seien f√ľr dieses Jahr ohnehin nicht geplant gewesen. Die Stadt habe jedoch die Teilnahme an einem geplanten Treffen in Moskau bei der Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch abgesagt. Gleiches gelte f√ľr eine Einladung des stellvertretenden Vorsitzenden der Duma, des russischen Parlaments.

Auch in Brandenburg an der Havel ruhen die gemeinsamen Aktivit√§ten mit der Partnerstadt Magnitogorsk im s√ľdlichen Ural. Die Partnerschaft entstand zu "Glasnost"-Zeiten 1989. Auch hier hofft die Stadtspitze auf ein √§hnliches politisches Tauwetter. Ein offizielles Ende der Partnerschaft werde nicht betrieben, sagte Sprecher Jan Penkawa. Ohnehin seien f√ľr dieses Jahr keine Treffen geplant gewesen - was nicht am Ukraine-Krieg liege. Der Schwerpunkt liege in diesem Jahr auf anderen Partnerst√§dten. Oberb√ľrgermeister Steffen Scheller und der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Walter Paaschen (beide CDU), schrieben laut Penkawa einen Brief an die russischen Partner und wiesen auf die Bedeutung von Frieden und Freiheit hin - ebenfalls bisher ohne Antwort.