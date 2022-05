Unwetterwarnung für Süd-Thüringen

Die Menschen in Th├╝ringen m├╝ssen sich am Montag erneut auf Gewitter einstellen. Der Tag startet bereits wolkig, am fr├╝hen Nachmittag ist dann auch mit Regen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Abend sollen sich dann kr├Ąftige Gewitter mit Starkregen und Sturmb├Âen entwickeln. Auch Hagel sei m├Âglich, so der DWD. F├╝r den s├╝dlichen Teil Th├╝ringens besteht Unwetterwarnung. Die H├Âchsttemperaturen liegen bei 25 Grad.