Buxtehuder SV holt mit Sieg gegen Thüringer HC dritten Rang

Die Handball-Frauen vom Buxtehuder SV haben die Saison auf dem dritten Tabellenplatz in der Bundesliga beendet. Im Nachholspiel am Dienstag gegen den direkten Verfolger Th├╝ringer HC gewann die Mannschaft von Trainer Dirk Leun mit 35:32 (14:14) und sicherte sich damit die Teilnahme am Europapokal. Der BSV h├Ątte sich auch eine hohe Niederlage leisten k├Ânnen, um den dann punktgleichen THC hinter sich zu lassen.