Kiel

Nord-Grüne entscheiden über Programm zur Landtagswahl

19.02.2022, 00:34 Uhr | dpa

Die Grünen in Schleswig-Holstein diskutieren an diesem Wochenende ihr Programm zur Landtagswahl am 8. Mai. Dazu tritt heute ein zweitägiger Parteitag zusammen, der aufgrund der Corona-Lage digital abgehalten wird. Das Programm soll am Sonntag verabschiedet werden. Ein großer inhaltlicher Schwerpunkt ist der Klimaschutz. Zum Entwurf des Landesvorstandes gingen mehrere Hundert Änderungsanträge ein. Die Partei verortet sich in der Mitte der Gesellschaft.

Die Grünen gehen mit dem Ziel in die Wahl, erstmals stärkste Kraft zu werden. Finanzministerin Monika Heinold steht als Kandidatin für den Posten der Ministerpräsidentin bereit. Die jüngsten Umfragen sahen die Grünen auf dem dritten Platz hinter CDU und SPD. Die AfD diskutiert an diesem Samstag auf einem Parteitag in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) über ihr Wahlprogramm.