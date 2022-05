Zweites TV-Triell vier Tage vor der Landtagswahl im Norden

Vier Tage vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein treffen die Spitzenkandidaten von CDU, SPD und Gr├╝nen am Mittwochabend (21.00 Uhr) im zweiten und letzten TV-Triell im NDR Fernsehen aufeinander. Im Kieler Landeshaus stellen sich Ministerpr├Ąsident Daniel G├╝nther (CDU), SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-M├╝ller und Gr├╝nen-Spitzenkandidatin Monika Heinold Fragen von NDR-Chefredakteur Andreas Cichowicz und Landespolitik-Chefin Julia Stein.

Urspr├╝nglich sollte die Diskussionsrunde bereits am 26. April stattfinden, Regierungschef G├╝nther sagte nach einer Corona-Infektion aber ab. Zuletzt waren Tests weiterhin positiv ausgefallen. Nach Angaben der CDU soll ein Coronatest am Mittwochmorgen Aufschluss dar├╝ber geben, ob G├╝nther vor Ort ist oder sich zuschalten l├Ąsst. Ein erstes Streitgespr├Ąch der drei Kandidaten auf RTL war betont sachlich verlaufen. Schleswig-Holstein w├Ąhlt am Sonntag einen neuen Landtag.