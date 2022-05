Neue Umfrage: CDU im Norden vorn, SPD und Grüne gleichauf

Kurz vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein zeichnet sich einer neuen Umfrage zufolge ein klarer Sieg der regierenden CDU ab. SPD und Gr├╝ne liegen in dem am Donnerstagabend ver├Âffentlichten ZDF-Politbarometer Extra f├╝r Schleswig-Holstein gleichauf. Der Landtag wird am Sonntag gew├Ąhlt.