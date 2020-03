LIVESport-Tag im Live-Blog

Trotz Corona-Krise kein Stillstand beim 1. FC Köln

16.03.2020, 08:41 Uhr | t-online.de

Am heutigen Montag findet der DFL-Krisengipfel statt. Horst Heldt und Alexander Wehrle vertreten den 1. FC Köln. Die Frage ist, wie es mit der Bundesliga weitergehen soll. "Jeder muss sich seine Gedanken machen, damit wir eine Diskussionsgrundlage haben. Alle sollten mit einer Meinung in diesen Austausch gehen", sagt Heldt im Interview mit "Express". Er gehe außerdem davon aus, dass man zumindest eine kurzfristige Lösung finde. Vieles hänge aber von der UEFA ab.

Kein Spielbetrieb, drei spielfreie Tage und ein Corona-Test für Timo Horn: So sahen die vergangenen Tage für den 1. FC Köln aus. Nachdem Horn jedoch negativ getestet worden ist, geht es wieder voran. Der FC will den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen – aber nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dienstag soll sich die Mannschaft Informationen vom "General-Anzeiger" zufolge am Geißbock treffen.

