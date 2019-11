Zwischen Mauer und Schiff eingeklemmt

Matrose stürzt in Rhein und wird tödlich verletzt

13.11.2019, 07:30 Uhr | t-online.de

Einsatzfahrzeug der Polizei (Symbolbild): In Köln-Mülheim ist ein Matrose ums Leben gekommen. (Quelle: Horst Galuschka/imago images)

Am Dienstagabend ist ein Matrose von einem Schiff in den Rhein gefallen und wurde dabei tödlich verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In Köln-Mülheim ist am Dienstagabend ein Mann von einem Schiff in den Rhein gestürzt. Der 60-jährige Matrose ist beim Ablegen des Tankschiffes gefallen. Das berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger" unter Berufung auf die Polizei.

Der 60-Jährige wurde zwischen der Kaimauer und dem Schiff eingequetscht und erlitt dabei schwerste Verletzungen. Polizei, Feuerwehr und die Wasserschutzpolizei Duisburg waren ab 18.30 Uhr mit einem Großaufgebot vor Ort. Auch ein Helikopter war im Einsatz.







Der Mann konnte aus dem Rhein gerettet und am Ufer reanimiert werden, erlag seinen Verletzungen jedoch in der Kölner Uniklinik. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.