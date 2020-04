Livemusik in Corona-Krise

Kölner Kultband Brings will Konzerte in Autokino geben

07.04.2020, 09:54 Uhr | t-online.de, tme

Wegen der Corona-Krise sind Konzerte in Deutschland verboten. Die Kölner Kultband Brings hat sich nun etwas besonders einfallen lassen, um ihre Fans trotzdem glücklich zu machen.

Die Kultur- und Musikszene leidet schwer unter der Corona-Krise, weil Konzerte und öffentliche Veranstaltungen in Deutschland verboten sind, um eine Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Nun will die Kultband Brings aus Köln mit einem besondern Konzept ihren Fans trotzdem Livemusik bieten. Und zwar im Autokino. Das verkündeten die Musiker in einem Video auf Facebook.

Peter Brings von der Band Brings: In einem Video verkündet er seinen Fans eine frohe Botschaft in der schwierigen Corona-Zeit. (Quelle: FutureImage/imago images)



"Ich habe echt was Gutes zu verkünden", sagt der Sänger Peter Brings zu Beginn des Videos. "Wir sitzen jetzt hier in der Quarantäne und wir haben uns die ganze Zeit Gedanken gemacht, wie wir wieder Musik zusammen machen und zusammenkommen können", heißt es weiter. So sei man auf die Idee mit dem Autokino gekommen, sagt der Sänger.

Stadt unterstützt Konzert-Idee

Die Oberbürgermeisterin der Stadt Köln hat dieses ungewöhnliche Konzert erlaubt, wofür sich Brings in dem Video auch herzlich bedankt. Henriette Reker bezeichnet in einem Brief an die Band den Auftritt der Musiker als "Streicheleinheit für die kölsche Seele". Dabei müssten natürlich die Corona-Regeln eingehalten werden. Die Konzerte, die am 17. und 18. April stattfinden, werden über eine Leinwand und in die Autos übertragen.



Den Erlös aus dem Konzert möchte die Band an die Kölner Uniklinik spenden und zwar "an die Krankenschwestern und Krankenpfleger, die gerade unser aller Leben und die Gesellschaft retten“, so Brings.