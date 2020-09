Köln

Öffentlich zur Party eingeladen: Vermummte verwüsten Wohnung

14.09.2020, 16:33 Uhr | dpa

Mit Holzlatten und Pfefferspray bewaffnet hat eine Gruppe Maskierter eine Wohnung in Köln-Ehrenfeld gestürmt und verwüstet. Bei dem Vorfall am Samstagabend wurden der 31-jährige Mieter und seine 45 Jahre alte Vermieterin leicht verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Mann öffentlich für den Abend über soziale Medien zu einer Abschiedsfeier eingeladen. Daraufhin sollen 10 bis 15 Unbekannte überfallartig in die offenstehende Erdgeschosswohnung gestürmt sein und den Gastgeber mit Pfefferspray und Holzlatten attackiert haben. Dabei sollen sie ihn auch als "Scheiß Nazi" beschimpft haben. Eine politisch-motivierte Tat kann nicht ausgeschlossen werden, der Staatsschutz ermittelt.

Im Laufe des Abends entdeckten Polizisten fünf Männer zwischen 18 und 23 Jahren in der Nähe des Tatortes. Die Beamten brachten sie zur Wache, wo ihre Daten aufgenommen wurden. Die Männer gelten als dringend tatverdächtig, wie ein Polizeisprecher sagte. Weitere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.