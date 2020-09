Bereits sechste Filiale

Neuer Podolski-Döner eröffnet in Köln

30.09.2020, 22:01 Uhr | t-online

Lukas Podolski steht am Dönerspieß: Der Fußball-Profi eröffnet zusammen mit Mangal einen weiteren Dönerimbiss in Köln. (Quelle: Benjamin Horn/Eibner-Pressefoto/Archivbild/imago images)

Fans von Fußball-Profi Lukas Podolski und Döner haben bald eine neue Anlaufstelle in Köln. Mangal Döner eröffnet die nächste Filiale – der Ort steht schon fest.

In Köln eröffnet demnächst ein neues Döner-Restaurant von Lukas Podolski und Mangal Döner. Den neuen Standort hat der Ex-Köln-Profi auch bereits schon verraten. Die sechste Filiale der Dönerkette befindet sich auf der Zülpicher Straße Ecke Engelbertstraße am Kwartier Latäng. Bis zur Eröffnung müssen sich die Kölner noch ein wenig gedulden. "Wir planen die Eröffnung innerhalb von zwei bis drei Wochen", sagte der Gründer von Mangal Döner, Metin Dag, auf Nachfrage des "Express".

Fans auf Instagram sind jedenfalls begeistert und fordern auch Standorte in München, Berlin und Stuttgart. Zunächst jedoch stellt Dag weitere Mangal-Filialen in Köln sowie eine in Bergheim in Aussicht.