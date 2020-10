Spezialkräfte im Einsatz

Verdächtiger Gegenstand am Bahnhof Deutzer Feld gefunden

03.10.2020, 13:25 Uhr | t-online, dpa

In Köln wurde am Bahnhof Deutzer Feld ein verdächtiger Gegenstand gefunden. Spezialkräfte der Polizei haben ihn entschärft – was es war, ist noch unbekannt.

Am Freitagabend ist eine Reinigungskraft am Bahnhof Deutzer Feld in Köln-Deutz auf einen verdächtigen Gegenstand in einer Bahn aufmerksam geworden. Wie die Polizei am Samstag berichtet, stand die Bahn auf dem Abstellgleis.



Laut Polizei soll haben Spezialisten der Bundespolizei diesen Gegenstand gegen 3 Uhr entschärft und in einen gesicherten Bereich gebracht. Hintergründe seien noch unklar.



Am Samstagmorgen konnte eine Polizeisprecherin nicht sagen, um was es sich dabei handelte – und ob Gefahr bestand. Wie die Polizei weiter mitteilte, laufen die Untersuchungen zu der genauen Zusammensetzung des Fundes.

Seit dem Morgen ist der Bereich Deutzer Feld weiträumig abgesperrt. Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, durchsuchen Beamte weitere abgestellte Züge. Bei dem Bahnhof handelt es sich um einen reinen Betriebsbahnhof an dem keine Fahrgäste ein- und aussteigen.