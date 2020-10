Hinweis über Soziale Medien

Polizist soll rechtsextreme Marke bei Halle-Gedenken getragen haben

10.10.2020, 17:44 Uhr | t-online

Ein Polizist steht vor verpackten Kränzen für den Gedenktag an den Anschlag vor der Synagoge in Halle: Beim Gedenken in Köln soll ein Zivilbeamter durch seine Kleidung aufgefallen sein. (Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa)

Bei einer Gedenkveranstaltung für die Opfer des Anschlags von Halle soll ein Kölner Polizist Kleidung einer unter Rechtsextremen verbreiteten Marke getragen haben. Das hat für den Beamten nun Folgen.

Bei einer Gedenkveranstaltung für die Opfer eines rechtsextremistischen Anschlags von Halle soll ein Kölner Zivilpolizist Kleidung einer Marke getragen haben, die unter Rechtsextremen verbreitet ist.



Die Polizei Köln will den Fall nun "lückenlos aufklären". Der 54-jährige Mitarbeiter aus dem Personenschutz wurde "unmittelbar von seinen Aufgaben entbunden", heißt es vom Polizeipräsidenten Uwe Jacob in einer Mitteilung. "Ich habe kein Verständnis für ein derartiges Verhalten."



Jacob habe den Staatsschutz mit der Aufklärung des Sachverhalts beauftragt. Die Personalabteilung prüfe etwaige "disziplinarrechtliche Verstöße". "Ich werde nicht akzeptieren, dass meine Beschäftigten durch ihr Auftreten oder Verhalten Zweifel an der Verfassungstreue der Polizei Köln aufkommen lassen", so der Polizeipräsident.

Laut Polizei hatte sie am Freitag über soziale Medien einen Hinweis über ein mögliches Fehlverhalten des Beamten entdeckt. Dem Hinweis zufolge soll der Zivilbeamte während eines Einsatzes bei der Versammlung am Donnerstag auf dem Bahnhofsvorplatz in Köln ein Kleidungsstück einer Bekleidungsmarke getragen haben, das nach Bewertung des Verfassungsschutzes Nordrhein-Westfalen in der rechtsextremen Szene verbreitet sein soll. Laut Medienberichten soll es sich um die marke "Thor Steinar" handeln.

Am 9. Oktober 2019 hatte ein schwer bewaffneter Rechtsextremist versucht, die Synagoge zu stürmen und ein Massaker unter 52 Besuchern anzurichten. Als ihm das nicht gelang, erschoss er eine Passantin und in einem Dönerimbiss einen jungen Mann.