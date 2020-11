Tödlicher Unfall

KVB-Bahn erfasst jungen Mann in Köln-Braunsfeld

09.11.2020, 08:48 Uhr | t-online, AFP

Eine Straßenbahn der KVB (Symbolbild): In Braunsfeld hat sich ein tödlicher Unfall mit einer Bahn ereignet. (Quelle: C. Hardt/Future Image/imago images)

Tödlicher Zusammenstoß mit einer KVB-Bahn in Köln-Braunsfeld: Ein junger Mann ist von der Bahn erfasst worden und gestorben.

In der Nacht zu Montag hat sich in Köln-Braunsfeld ein tödlicher Unfall mit einer Bahn der KVB ereignet. Ein 27-Jährige ist dabei getötet worden. Das berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger". Demnach soll sich der Vorfall um Mitternacht am Melatengürtel ereignet haben. Die Straßenbahn war auf dem Weg zum Betriebsbahnhof Scheidtweilter Straße.



Wie die Polizei in der Domstadt am Montag mitteilte, lag der junge Mann nach ersten Erkenntnissen im Stadtteil Ehrenfeld zwischen den Schienen. Der Grund dafür war demnach noch unklar. Die Kölner Polizei ermittelt. Die betroffene Bahnstrecke sei kurzzeitig gesperrt gewesen.

Hinweis: Falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen, finden Sie hier sofort und anonym Hilfe.