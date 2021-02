Update zur Lage

Corona in Köln: Inzidenzwert sinkt, bleibt aber hoch

08.02.2021, 07:17 Uhr | t-online

Eine Frau hantiert mit einem Corona-Test (Symbolbild): In Köln kann man sich an vielen Orten auf das Coronavirus testen lassen. (Quelle: Rupert Oberhäuser/imago images)

Die Corona-Inzidenzzahl in Köln sinkt zum Wochenbeginn nach einem Anstieg wieder, bleibt aber auf einem hohen Niveau.

Als Reaktion auf die hohen Zahlen hat die Stadt Köln unter anderem die privaten Kontakte beschränkt und ein Alkoholverbot an Karneval erlassen.

Das RKI führt für Montag, den 8. Februar eine Inzidenz von 82,2 (Vortag 85,4) an. Die Inzidenzzahl gibt an, wie viele Menschen von 100.000 Einwohnern sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben.

Zudem gibt es 44 neue nachgewiesene Covid-19-Fälle (insgesamt 31.595) und einen weiteren Todesfall (ingesamt 461).

Der Kölner Inzidenzwert liegt laut RKI am Sonntag bei 87,1 und stieg damit wieder leicht an (Vortag 85,4).

Die Inzidenzzahl für Köln ging nach zuletzt starkem Anstieg wieder leicht zurück.



Das RKI gibt für Samstag den 6. Februar eine Inzidenz von 85,5 an.



Dazu führt das RKI 130 neue Infektionen (insgesamt 31.417) und einen weiteren Todesfall (insgesamt 459) an.

Die Inzidenzzahl in Köln ist wieder deutlich gestiegen.

Nach Angaben des RKI und der Stadt Köln vom 5. Februar stieg der Wert von 75,4 auf 91,3, die Anzahl der Erkrankten erhöhte sich im Vergleich zum Vortag um 238.

226 Personen befinden sich derzeit im Krankenhaus in stationärer Quarantäne, davon 75 auf Intensivstationen. Dem Gesundheitsamt wurden vier weitere verstorbene Personen gemeldet, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden: es handelt sich um einen 74-Jährigen, einen 76-Jährigen, einen 77-Jährigen und einen 89-Jährigen. Bislang sind 458 Kölnerinnen und Kölner verstorben, die positiv auf -19 getestet wurden.