MEINUNGBrings – auf den Punkt

Ich lasse mir von Corona-Leugnern nicht meine Freiheit nehmen

Ein Plakat in Köln in Anlehnung an Querdenker Attila Hildmann, der die Existenz der Pandemie anzweifelt: Kölschrocker Peter Brings (kl. Foto) schreibt in seiner Kolumne regelmäßig über Themen aus seiner Stadt. (Quelle: Manngold / Peter Schulten/imago images)

Peter Brings ist Frontmann und Gründungsmitglied der gleichnamigen Kölsch-Band "Brings" ("Superjeilezick"). Er schreibt alle zwei Wochen darüber, was ihn in seiner Heimatstadt Köln bewegt. Diese Woche geht es um "Corona-Leugner-Zombies".

Wenn man in unserem Job unterwegs ist, lernt man schnell, wie die Presse funktioniert. Im Boulevard wollen alle immer zu dir nach Hause und da am liebsten noch ins Schlafzimmer. Die Hose runter bis auf die Knie, das ist ein Kassenschlager. Sind das gute oder schlechte Nachrichten? Kommt darauf an, wer man ist. Der mit der Hose auf den Knien im Schlafzimmer oder der, der das Foto macht? (...Zick) Aber Spaß beiseite!



Ich trau mich ja schon gar nicht mehr, um acht Uhr die Kiste anzumachen. Die Tagesschau zieht mich runter. Ich hab noch nie in meinem Leben so viel vor dem Laptop oder TV gesessen wie im letzten Jahr. Die ständig schlechten Nachrichten, das macht was mit einem. Zeitweise hatte ich das Gefühl die Welt geht unter, oder dass zumindest die Demokratie aufgibt. Der große Bruder in Übersee sagt mal eben bye-bye Europa, während in Washington das Kapitol von America-First-Faschos und Krawall-Asis gestürmt wird. Was für ein Horror!



In Holland haben wir gesehen, was passieren kann, wenn uns nicht zuletzt von einer hysterischen, Feuerchen legenden Presse immer wieder gesagt wird, dass es an der Zeit ist, Angst zu haben. Irgendwann hat man Angst. Die schlägt in Wut um. Und die Wutbürger ziehen dann gemeinsam mit Hooligans, Rechtsextremisten und Impfgegnern randalierend durch die Städte. Man denkt: Das sind sicher nur ein paar Idioten! Aber es werden gefühlt mehr. Und direkt vor unserer Haustür, in Ehrenfeld, behandelt eine Ärztin munter ohne Mundschutz und leugnet das Virus, ja geht's denn noch?



Von meiner Freiheit geb ich nix ab!

Ich habe es immer als absolutes Privileg empfunden, denken und sagen zu können, was ich will. Dank der Demokratie in unserem Land. Das Grundgesetz war die Versicherung dafür, dass wir nicht vergessen, aus welch tiefem Tal wir wieder aufgestiegen sind. Wie Phönix aus der Asche! Unsere Väter und Mütter, unsere Opas und Omas haben dieses Land wiederaufgebaut und haben uns Kindern eine friedliche Welt beschert. (Das sag ich als Ehrenfelder.)

Ich hab noch nie gehungert oder gefroren. Ich hab auch noch nie im Luftschutzbunker um mein Leben gebangt und gehofft, dass keine Bombe einschlägt. Und all das will ich auch niemals erleben. Mir machen die Corona-Leugner-Zombies wirklich Angst. Wir dürfen das nicht unterschätzen. Jeder Angriff auf unsere Demokratie nimmt uns stückweise unsere Freiheit und von meiner Freiheit geb ich nix ab!

Manchmal frag ich mich: Was machen so ein Wendler oder der Hildmann, wenn das alles vorbei ist? Das Netz vergisst nix! Wird da sang-und klanglos wieder für Kaninchen gekocht und der DJ geliebt? Wir werden es erleben...



Bis dahin muss ich nur aufpassen, dass ich meine Füße noch sehen kann. Corona macht dick – und das ist keine Verschwörung, das ist ‘ne Zahl auf der Waage.





Wird höchste Zeit mal wieder zu touren!





Ich vermisse euch,

Euer Pitter