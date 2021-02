Köln

Knapp 60 Tiere auf engem Raum: Illegaler Transport gestoppt

21.02.2021, 15:05 Uhr | dpa

Einen illegalen Tiertransporter aus Spanien und Portugal haben Beamte in Köln gestoppt. "In der geschlossenen Ladefläche von knapp zehn Quadratmetern wurden an den Seiten 52 Hunde und sechs Katzen in rund 30 Käfigen und mehreren Boxen gehalten", teilte die Stadt Köln am Sonntag mit. Demnach machte eine Zeugin die Behörden auf den unangemeldeten Transport am Samstagnachmittag aufmerksam.

Dieser stoppte an einer Straße im Kölner Stadtteil Bocklemünd Mengenich, wo sich mehr als 50 Menschen teils ohne Mindestabstand und vereinzelt ohne Maske versammelt hätten. Die Käfige stapelten sich den Angaben zufolge in drei Reihen übereinander. Bei der Kontrolle der beiden Fahrer entdeckten der Ordnungsdienst und das Umweltamt "fragwürdige Zustände": Beim Umweltamt sei der Transport nicht angemeldet worden, zudem wurden Papiere nicht nach EU-Regeln ausgestellt.

Veterinärinnen kümmerten sich um die Tiere. Die Verantwortlichen des Transporters mit spanischem Kennzeichen sollen weiter überprüft werden, hieß es am Sonntag weiter.