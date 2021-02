Nach Debatte um Impfung

FDP-Abgeordneter aus Rhein-Erft legt Parteiämter nieder

26.02.2021, 09:25 Uhr | t-online

Ralph Bombis im Landtag (Archivbild): Am Donnerstag ist der FDP-Politiker von all seinen Parteiämtern zurückgetretene. (Quelle: Eibner/imago images)

Der FDP-Landtagsabgeordnete Ralph Bombis aus Erftstadt ist mit sofortiger Wirkung als Kreisvorsitzender der FDP sowie von weiteren Parteiämtern zurückgetreten. Zuvor hatte es um eine Debatte um seine Impfung gegen das Coronavirus gegeben.

Nach übereinstimmenden Medienberichten gab Bombis seinen Rücktritt am Donnerstag in einem Schreiben an den Kreisvorstsand sowie die Mitglieder des Kreisverbandes der FDP im Rhein-Erft-Kreis bekannt. Der Grund sei jedoch nicht seine eigene Impfung – diese hatte er zuvor damit begründet, dass er Leiter von drei Pflegeeinrichtungen sei sei.

Es sei jedoch nun ein "neuer Sachverhalt" hinzugekommen, schreibt der gebürtige Kölner: Impfreste aus seiner Pflegeinrichtung seien vor Ort weiteren Personen geimpft worden, darunter auch Personen aus seinem "engen persönlichen Umfeld". Unabhängig von der rechtlichen Bewertung sei dieser Sachverhalt "politisch von mir zu verantworten", so Bombis. Er trete deshalb von seinem Vorsitz der Freien Demokraten im Rhein-Erft-Kreis zurück und lege auch seine Ämter im Vorstand der FDP Köln und im Landesvorstand der FDP NRW mit sofortiger Wirkung nieder.

Der Politiker, der seit 2012 im Landtag sitzt, werde zudem nicht erneut für die nächste Landtagswahl kandidieren. "Ich bitte noch einmal bei allen, die ich durch mein Verhalten verletzt habe, um Entschuldigung. Es tut mir aufrichtig leid", schreibt Bombis.