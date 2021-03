Mutter zunächst verschwunden

Sechs Katzenbabys aus Radlager von Lkw gerettet

17.03.2021, 18:04 Uhr | t-online, fas

Drei der Katzenbabys in einer Menschenhand: Über Nacht nahmen zwei Mitarbeiterinnen des Tierheims die Katzen bei sich auf. (Quelle: Sylvia Hemmerling/Tierheim Bergheim)

Diese Katzen in einer Kompostanlage bei Köln hatten echtes Glück: Mitarbeiter hörten ein Miauen von einem Lkw – und fanden sechs frisch geborene Kätzchen in einem Radlager des Lasters. Inzwischen ist auch die Mutter gefunden.

In einer Kompostanlage in Erftstadt bei Köln haben Mitarbeiter sechs Katzenbabys gefunden. Ein Lkw, der dort eigentlich täglich im Einsatz ist, stand wegen einer anstehenden Reparatur still – und von diesem Fahrzeug hörten die Mitarbeiter ein Miauen. Im Radlager fanden sie die Katzenbabys und brachten sie ins Tierheim Bergheim. Das berichtet die Einrichtung auf ihrer Facebook-Seite.

Die Babys waren gerade neu geboren: Nabelschnüre waren noch vorhanden und der Mutterkuchen klebte noch an ihnen. Die Mutter der sechs Kleinen war jedoch nicht zu finden, weshalb zwei Mitarbeiterinnen die Katzen zu sich nach Hause nahmen – und dort laut Aussage des Tierheims eine "ziemlich schlaflose Nacht an der Seite von jeweils drei Kindern" verbrachten.

In Handtücher gewickelte Fellknäuel: Die Katzen nach ihrer Ankunft im Tierheim Bergheim. (Quelle: Sylvia Hemmerling/Tierheim Bergheim)

Eine engagierte Tierschützerin sei schließlich nochmals auf das Gelände der Kompostanlage gefahren, um nach der Mutterkatze zu suchen. Sie stellte eine Falle auf, in der am nächsten Morgen die Katze saß. Beim Tierheim hofft man nun, dass die Katze ihren verloren gegangenen Nachwuchs auch annimmt. Ihre erste Reaktion sei "nicht wirklich begeistert" gewesen.