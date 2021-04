Staatsschutz ermittelt

Mann mit Kippa in Köln niedergeschlagen und beraubt

06.04.2021, 16:14 Uhr | t-online

Ein Mann trägt eine Kippa (Symbolbild): In der Nacht zum Ostersonntag wurde ein 52-Jähriger in der Kölner Innenstadt überfallen und unter anderem seiner Kippa beraubt. (Quelle: Christian Spicker/imago images)

In der Nacht zum Ostersonntag ist in der Kölner Innenstadt ein 52-jähriger Mann niedergeschlagen und beraubt worden, der eine Kippa trug. Der Staatsschutz ermittelt.

Nach einem mutmaßlichen Raubüberfall auf einen 52-jährigen Mann in der Nacht zum Sonntag sucht die Polizei Köln dringend Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand habe sich der Mann gegen 0.15 Uhr vom Friesenplatz in der Innenstadt zu Fuß auf den Heimweg Richtung Sülz gemacht. Gegen 3 Uhr fanden Passanten den Kölner an der Ecke Aachener Straße/Brüsseler Straße verletzt auf dem Boden liegend und wählten den Notruf.

Der Mann schilderte, er sei von einem odere mehreren Unbekannten mit einem Schlag auf den Hinterkopf niedergestreckt worden. Er vermisse nun seine Lederjacke, sein Mobiltelefon sowie seine Kippa, die er auf dem Kopf getragen habe.

Ein politisch motivierter Hintergrund des mutmaßlichen Raubdelikts kann nicht ausgeschlossen werden. Infolgedessen hat die Kriminalinspektion Staatsschutz die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen, die etwas zur Tat sagen können.