NRW erlaubt bevorzugte Impfungen in Stadtteilen

01.05.2021, 16:25 Uhr | dpa, t-online

Hochhäuser in Köln Chorweiler (Symbolbild): Die Stadt plant Sonderimpfungen vor Ort in bestimmten Stadtteilen. (Quelle: Future Image/imago images)

Bewohner in bestimmten Kölner Stadtteilen dürfen bevorzugt geimpft werden. Das Land Nordrhein-Westfalen hat der Sonderimpfkampagne in sozial schwächeren und von Corona betroffenen Gebieten zugestimmt.

Köln will voraussichtlich an diesem Montag mit der bevorzugten Impfung von Menschen in Stadtteilen mit hoher Inzidenz beginnen. Mobile Teams sollten unter anderem in den Hochhaussiedlungen von Chorweiler und dem Kölnberg Impfungen anbieten, hatte Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) am Freitag angekündigt.



Wie am Samstag bekannt wurde, soll das Land Nordrhein-Westfalen der Stadt dafür grünes Licht erteilt haben. Laut eines Berichtes des "Kölner Stadt-Anzeigers" erlaubt das NRW-Gesundheitsministerium der Stadt den Pilotversuch. Der Erlass dazu soll dem Blatt vorliegen. Darin heißt es, dass die Stadt den Ablauf der Sonderimpfungen organisiert, die Räumlichkeiten dafür bereit stellt und auch für das Personal sorgt. Für die Impfung darf auch die Priorisierung aufgehoben werden, heißt es.

"Inzidenzzahlen sind höher, wo Menschen eng beieinander wohnen", sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Samstag. Er unterstützt das Projekt. "Da müssen wir als Staat auch darauf reagieren, damit auch Menschen in Stadtteilen, wo man eben nicht dauernd Abstand halten kann, weil man sich immer begegnet, geschützt werden."



In Köln gibt es Stadtteile, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz bei 500 oder 600 liegt – also um ein Vielfaches höher als der Stadtdurchschnitt. Dieser lag am Samstagmorgen bei 182.