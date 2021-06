1.000 Teilnehmer

Party in Köln eskaliert – Polizei mit Flaschen beworfen

12.06.2021, 11:41 Uhr | t-online

Party-Hotspot Aachener Weiher: Hier hatten sich am Freitagabend 1.000 Menschen zum Feiern getroffen. An nächsten Morgen ist nur noch der Müll zu sehen. (Quelle: Stefan Rahmann )

In Köln haben zahlreiche Menschen den Auftakt zur Fußball-Europameisterschaft und die gelockerten Corona-Regeln gefeiert. Eine Open-Air-Party sorgte für Ärger.

Die Stadt Köln hat am Freitag passend zum Start der Fußball-EM umfassende Lockerungen der Corona-Regeln in Kraft treten lassen. Am Brüsseler Platz und Aachener Weiher ist daraufhin die Lage Spätabends eskaliert.

Rund 300 Personen sollen sich auf dem Brüsseler Platz aufgehalten haben, wie der "Stadt-Anzeiger" berichtet. Der Platz wurde gegen 23 Uhr von der Polizei geräumt.

Auf dem Aachner Weiher hingegen ist eine Open-Air-Party mit rund 1.000 Teilnehmern aufgelöst worden. Dabei sind zwei Polizisten und ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes durch Flaschenwürfe leicht verletzt worden, alle drei seien jedoch dienstfähig geblieben, berichtete ein Polizeisprecher am Samstag. Nach seinen Angaben hatte die Stadt die Polizei gegen 23 Uhr um Amtshilfe bei der Auflösung der Party gebeten.

DJs fliehen

Mit "starken Kräften" sei die Polizei dorthin gefahren. Zwei DJ-Pulte wurden sichergestellt. "Die DJs waren aber schon flüchtig", so der Sprecher weiter. Die Menge habe sich dann zerstreut.



Mehrere Anzeigen seien gefertigt worden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um eine organisierte Party gehandelt hat. Zuvor hatten mehrere Medien über die Auflösung der Party berichtet.