Drei Schwerverletzte in Brühl

26-Jähriger verursacht mit zwei Promille schweren Unfall

06.07.2021, 08:26 Uhr | t-online, fas

Die beiden zerstörten Autos in Brühl: In der Kurve war der Alfa Romeo in den Gegenverkehr geschleudert. (Quelle: Vincent Kempf)

Mit zwei Promille ist ein 26-Jähriger in Brühl mit seinem Auto in den Gegenverkehr gekracht. Dort befand sich gerade eine 27-jährige BMW-Fahrerin mit ihrer vierjährigen Tochter.

Am Montagabend hat ein betrunkener Alfa-Romeo-Fahrer gegen 23.10 Uhr in Brühl einen schweren Unfall verursacht. Laut Angaben eines Polizeisprechers befuhr der 26-Jährige mit seinem Auto die Kölnstraße in Brühl Richtung Köln.



In einer Linkskurve prallte der Wagen in die Leitplanke und schleuderte anschließend in den Gegenverkehr. Dort war eine 27-Jährige Frau mit ihrer vierjährigen Tochter in einem BMW unterwegs – die zwei Autos krachten ineinander.

Unfall bei Brühl: Betrunkener Autofahrer schwer verletzt

Der Fahrer des Alfa Romeo und sein 31-jähriger Beifahrer wurden bei dem Aufprall schwer verletzt. Die BMW-Fahrerin erlitt ebenfalls schwere Verletzungen erlitten, bei ihrer Tochter sei der Grad der Verletzungen unbekannt – sie kam vorsorglich mit dem Rettungswagen in die Uniklinik Köln, Rettungskräfte brachten die anderen Verletzten ebenfalls ins Krankenhaus.

Unfallursache war wohl Alkohol: Laut Polizei habe der Fahrer des Alfa Romeo einen Atemalkoholgehalt von zwei Promille aufgewiesen. Auch sein Beifahrer sei erheblich alkoholisiert gewesen. Die Kölnstraße war am Unfallort bis etwa 1.40 Uhr gesperrt.