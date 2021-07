Todesursache unklar

Totes Baby in Kölner Babyklappe gefunden

12.07.2021, 14:59 Uhr | dpa

Das Moses Baby Fenster hinter einem Sichtschutz an der Einrichtung in Köln-Bilderstöckchen: Hier wurde am Montagvormittag in ein totes Baby entdeckt. (Quelle: Henning Kaiser/dpa)