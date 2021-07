Nach Überfall am Neumarkt

Sparkassen-Räuber weiter auf der Flucht

13.07.2021, 08:35 Uhr | t-online

Polizisten stehen vor der überfallenen Hauptstelle der Kreissparkasse am Neumarkt: Nach der Tat sicherten Beamte Spuren, auch an der gegenüberliegenden Apostelnkirche. (Quelle: Vincent Kempf)

Nach dem Überfall auf die Hauptstelle der Sparkasse am Kölner Neumarkt ist der Täter weiter auf der Flucht. Am Montag hatte ein Mann mit einer Pistole Bankangestellte bedroht und war anschließend mit der Beute geflüchtet.

Die Fahndung nach dem Mann, der am Montagnachmittag mit einer Pistole bewaffnet die Kreissparkasse am Neumarkt in der Kölner Innenstadt überfallen hat, verlief bislang erfolglos. Der Täter sei weiter auf der Flucht, wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen sagte.

Am Montagnachmittag gegen 15 Uhr hatte der Mann die Hauptstelle der Bank betreten und mit der Waffe Bankangestellte bedroht und von ihnen Bargeld gefordert. Laut "Kölner Stadtanzeiger" habe der Mann dabei kein Wort gesagt. Anschließend flüchtete der Bewaffnete mit seiner Beute über die Apostelnstraße, so die Polizei. Nach der Tat suchten Polizeibeamte an der Apostelnkirche nach Spuren. Doch die Fahndung nach dem Täter blieb zunächst erfolglos.

Der Gesuchte habe bei der Tat eine braune Perücke getragen, die er nach der Tat weggeworfen haben könnte. Er sei mit einer blauen Jeansjacke, einer blauen Jeanshose und schwarzen Hosen bekleidet gewesen. Zudem habe einen weißen Jutebeutel bei sich gehabt.

Das Alter des Mannes wurde mit etwa 30 bis 35 Jahren angegeben, außerdem soll er 1,65 bis 1,70 Meter groß sein und blassen Teint haben. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Wie viel Geld der Räuber erbeuten konnte, ist noch unklar.