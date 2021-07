Hochwasser in Köln

Rheinpegel über 7,60 Meter – Feuerwehr bei über 3.000 Einsätzen

16.07.2021, 06:52 Uhr | t-online, dpa

Eine überflutete Bahnunterführung in Köln: Nur noch das Dach dieses Autos ist zu sehen, so hoch steht das Wasser. (Quelle: Marius Becker/dpa)

Starke Regenfälle sorgen für einen stetig steigenden Pegel des Rheins. Die Feuerwehr ist im Dauereinsatz, es kommt zu Strom- und Zugausfällen, die A1 ist gesperrt. Wie ist die Hochwasserlage in Köln?

Kräftige Regenfälle im Einzugsgebiet des Rheins haben den Wasserstand auch in Köln steigen lassen. Im Stadtteil Deutz schwappte das Wasser schon am Dienstag auf die Uferpromenade. Am Donnerstag stieg der Pegel weiter. Ab Freitagmorgen um 6.30 Uhr lag er bei 7,63 Metern.

Somit hat der Wasserstand die Hochwassermarke I von 6,20 Meter deutlich überschritten. Mit ihr gelten erste Einschränkungen für den Schiffsverkehr auf dem Rhein. Schiffe dürfen dann nur noch mit verminderter Geschwindigkeit und in der Mitte des Flusses fahren, um Beschädigungen der Ufer zu vermeiden.



Ab der Sieben-Meter-Marke wird je nach Steigerungsrate die große Hochwasserschutzzentrale eingerichtet, die Tag und Nacht besetzt ist. Zudem werden im Rodenkirchener Auenviertel erste mobile Wände aufgebaut sowie in Porz-Zündorf die Groov geflutet.

Ein Auto fährt über eine überflutete Straße: Auch die Militärringstraße in Köln stand am Mittwoch unter Wasser. (Quelle: Marcel Sagemüller/t-online)

Seit den Vortagen sind die Stadtentwässerungsbetriebe mit routinemäßigen Schutzmaßnahmen beschäftigt, wie eine Sprecherin t-online mitteilte. In Rodenkirchen wurden bei Anwohnern in unmittelbarer Ufernähe Fenster und Türen verriegelt. Bereits am Mittwochvormittag musste die Feuerwehr im Stadtteil Bilderstöckchen zwei Autos aus einer Tunnelunterführung ziehen – die Wassermassen hatten dazu geführt, dass sie darin stecken blieben.

Auch in anderen Teilen Kölns sorgte der Regen für überflutete Straßen und vollgelaufene Keller, die Feuerwehr hatte nach eigenen Angaben bis zum Donnerstagabend 2.907 Einsätze in Köln und Umgebung absolviert. Rund 1.000 Einsätze seien um diese Zeit noch offen gewesen.



Zwei Tote gefunden

In Bocklemünd-Mengenich und Lövenich entdeckte die Feuerwehr bei Einsätzen zwei Tote im Wasser, eine 72-jährige Frau und einen 54-jährigen Mann waren offenbar in ihren Kellern ertrunken.

Hochwasser in Köln Müngersdorf: Die Wassermassen sorgten vielerorts für Überschwemmungen. (Quelle: Chai von der Laage/imago images)

In Leverkusen musste ein Krankenhaus geräumt werden, nachdem es massive Stromprobleme gegeben hatte. 468 Menschen waren davon betroffen, alle Operationen, Termine und Eingriffe wurden abgesagt. In Leichlingen im Rheinisch-Bergischen Kreis herrschte Chaos, nachdem ein Feuer ausgebrochen war – die Feuerwehr allerdings wegen der Wassermassen nicht zum Einsatzort vordringen konnte.

Hochwasser in Köln: Strom- und Zugausfälle

Auch im Kölner Stadtgebiet kam es zu Stromausfällen, die zum Teil bis zur aktuellen Stunde andauern. Die Rheinenergie sprach am Vormittag von "zahlreichen Stromausfällen" im gesamten Versorgungsgebiet. Man sei dabei, die Störungen zu bearbeiten und alle Kundinnen und Kunden schnellstmöglich wieder zu versorgen. Großflächige Stromausfälle seien mittlerweile behoben. Es gebe aber weiterhin viele punktuelle Abschaltungen in Straßenabschnitten und Häusern, um dort den Einsatz von Pumpen und auch anschließende Reparaturarbeiten an technischen Anlagen zu ermöglichen.

Das Netz der öffentlichen Verkehrsmittel ist ebenfalls nach wie vor stark beeinträchtigt. So sei die Zugstrecke Köln – Düsseldorf – Essen – Dortmund nur mit erheblichen Einschränkungen befahrbar, es komme zu Umleitungen mit Verspätungen und/oder Zug- bzw. Haltausfällen. Der Abschnitt von Köln nach Wuppertal und weiter Richtung Hagen und Dortmund sei nicht befahrbar, der Abschnitt von Köln nach Koblenz über Bonn-Beuel auf der rechten Rheinseite hingegen schon. Es komme aber zu Verspätungen und Haltausfällen. Der internationale Verkehr nach Brüssel sei unterbrochen.

Die KVB meldeten am Mittag auf mehreren Linien Störungen: So gebe es auf den Linien 4 und 13 Überflutungen, auch die Linie 18 ist von einer unwetterbedingten Streckensperrung betroffen. Und auch der Autoverkehr ist auf einer wichtigen Strecke betroffen: Die Autobahn A1 Köln – Dortmund ist zwischen Kreuz Leverkusen und Burscheid wegen Hochwassers in beiden Richtungen gesperrt. Es staut sich auf mehreren Kilometern.

Keine Unwetterwarnung mehr

Der Dauerregen der letzten Tage soll den Rheinpegel bis zum Wochenende stark steigen lassen, so die Behörde. Der Wasserstand könnte am Freitag die Acht-Meter-Marke erreichen, und am Wochenende auf neun Meter klettern.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für den Südwesten Nordrhein-Westfalens zwischen Dienstag und Donnerstagfrüh Niederschlagsmengen zwischen 80 und 180 Litern pro Quadratmeter vorhergesagt. Bis dahin galt eine amtliche Unwetterwarnung der höchsten Warnstufe für fast ganz Köln und Umgebung. Bereits am Donnerstagmorgen wurde diese aufgehoben