Mordkommission ermittelt

19-Jähriger sticht 22-Jährigem mit Messer in Oberkörper

29.07.2021, 10:50 Uhr | t-online

Am Neumarkt hat ein junger Mann einen Bekannten während eines Streits mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Die Mordkommission ermittelt.

In Köln kam es am Dienstagabend am Neumarkt zwischen zwei Männern zum Streit. Dabei soll ein 19-Jähriger ein Messer gezogen und dem 22-Jährigen unvermittelt in den Oberkörper gestochen haben.



Anschließend soll er über die Zwischenebene der U-Bahnstationen in die Fußgängerzone geflüchtet sein. Der 22-Jährige erlitt eine lebensgefährliche Verletzung und wird aktuell intensivmedizinisch versorgt.

Polizeibekannter Täter

Videobeobachter der Polizei Köln konnten den polizeibekannten Tatverdächtigen binnen weniger Minuten identifizieren. Mit Hilfe der detaillierten Beschreibung nahmen Streifenteams den Angreifer auf der Schildergasse fest und stellten neben dem Tatmesser, ein weiteres Messer sowie eine geringe Menge Betäubungsmittel sicher. Er wurde einem Haftrichter vorgeführt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand seien die einander bekannten Männer in Streit geraten, nachdem sie gemeinsam mit zwei Frauen an einem Treppenabgang zusammengestanden haben sollen.



Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar. Die Mordkommission ermittelt nun in dem Fall.