Chaos befürchtet

Bahnstreik in Köln – das müssen Reisende wissen

10.08.2021, 20:26 Uhr | t-online

Reisende drängen sich vor einem Infoschalter der Deutschen Bahn am Kölner Hauptbahnhof (Symbolbild): Am Mittwoch und Donnerstag drohen Reisenden enorme Einschränkungen. (Quelle: Future Image/imago images)

Zwei Tage lang will die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) die Deutsche Bahn bestreiken – bereits in der Nacht soll es losgehen. Was droht jetzt Pendlern in Köln? t-online klärt die wichtigsten Fragen.

In Deutschland droht Bahn-Chaos: Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat einen zweitägigen Streik angekündigt, bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch soll dieser im Personenverkehr beginnen. Die Mitglieder der Gewerkschaft stimmten mit großer Mehrheit für die Arbeitsniederlegung. Die GDL fordert eine Lohnerhöhung von 1,4 Prozent und einen Corona-Bonus von 600 Euro für das Jahr 2021 sowie im kommenden Jahr eine weitere Erhöhung um 1,8 Prozent. Die Deutsche Bahn will den Lohn allerdings erst ab dem Jahr 2022 erhöhen.

Auch in Köln werden Fahrgäste von den Streiks betroffen sein. Im Nah- wie im Fernverkehr ist mit zahlreichen Einschränkungen zu rechnen. Wir sagen Ihnen, welche Züge betroffen sind – und wie Sie dennoch ans Ziel kommen.

Bereits ab Mittwoch (11. August) um 2 Uhr in der Nacht sollen in ganz Deutschland zahlreiche Züge stillstehen. 48 Stunden lang will die GDL die Deutsche Bahn bestreiken – auch in Köln. Im Güterverkehr beginnt der Streik bereits am Dienstag um 19 Uhr.

Der Fernverkehr werde für Mittwoch und Donnerstag auf rund ein Viertel reduziert, kündigte die Bahn an. Priorität hätten besonders stark genutzte Verbindungen, unter anderem auch die Strecke zwischen der Rhein-/Ruhr-Region und Berlin. Als Ziel gab die Bahn an, auf ausgewählten Hauptachsen ein zweistündliches Angebot aufrechtzuerhalten.

Welche Züge von den Streiks betroffen sind, ist in der Fahrplanauskunft der Bahn bereits ersichtlich, hier werden auch Alternativen angeboten. Garantieren, dass alle Fahrgäste wie gewünscht an ihr Ziel kommen, könne man nicht. Fahrgäste, die nicht zwingend reisen müssen, werden gebeten, ihre Fahrt zu verschieben. In den Zügen stünden ab sofort alle Sitzplätze zur Reservierung zur Verfügung.

Die Busse und Stadtbahnlinien der KVB sind von den Streiks nicht betroffen – wohl aber Linien der Kölner S-Bahn. Sie werden von der Deutschen Bahn betrieben. Im Nah- und Regionalverkehr wolle man ein Grundangebot für Schüler, Pendler sowie wichtige Zubringer zu Fernverkehrszügen oder Flughäfen beibehalten, hieß es von der Bahn am Dienstag. Die Anzahl der angebotenen Züge werde je nach Region jedoch stark schwanken.

Die Bahn kündigte an, dass man auf den S-Bahnlinien S11, S12 sowie S19 mit Teilausfällen rechne, ebenso wie auf der Regionallinie RB25 (Oberbergische Bahn) zwischen Köln und Gummersbach.

Zu Komplettausfällen soll es auf den Regionallinien RE8 zwischen Mönchengladbach und Koblenz, RE9 zwischen Aachen und Siegen (Rhein-Sieg-Express) und RB38 zwischen Bedburg und Köln (Erftbahn) kommen.

Die S6 soll ohne Einschränkungen fahren.

Auf manchen Strecken innerhalb der Stadt bieten Busse und Stadtbahnen gute Alternativen – auf anderen hingegen dauert die Fahrt mit den KVB deutlich länger. Wer etwa von Porz zum Hauptbahnhof unterwegs ist, braucht dann deutlich länger. Aktuelle Verbindungen und Alternativen bietet die Fahrplanauskunft der KVB.

Wer jetzt von der Bahn auf das Auto umsteigt, muss sich an einigen Orten auf Staus und Einschränkungen einstellen. So ist nach wie vor die Autobahn A1 zwischen Euskirchen – Köln zwischen dem Kreuz Bliesheim und Hürth wegen Hochwasserschäden gesperrt. Gleiches gilt für die A61 Koblenz – Mönchengladbach zwischen dem Kreuz Meckenheim und dem Kreuz Kerpen.

Auch die Stadt Köln sorgt mit Baustellen für mögliche Staus, denn die Ferienzeit hat sie dafür auserkoren, dringend benötigte Arbeiten zu tätigen: Einen Überblick darüber, wo aktuell gebaut wird, bietet die Stadt auf ihrer Webseite.

Laut Bahn können alle bereits gebuchten Fahrkarten des Fernverkehrs für Strecken, die vom 11. bis einschließlich 13. August vom GDL-Streik betroffen sind, noch bis einschließlich 20. August flexibel genutzt werden. Auch bei Sparpreisen sei die Zugbindung aufgehoben, für die Weiterfahrt können Fahrgäste auch andere Züge nutzen. Fahrkarten können zudem kostenfrei erstattet werden, auf einer Webseite bietet die Bahn hierzu weitere Informationen.

Auch im Streikfall gelten die Fahrgastrechte. Reisende können also auch eine Entschädigung fordern, wenn sich Züge aus diesem Grund verspäten oder ganz ausfallen, erklärt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.

Auch hier gilt: Kommt der gebuchte Zug mit einer Verspätung von 60 Minuten oder mehr am Zielbahnhof an, können 25 Prozent des Fahrpreises zurückgefordert werden. Ab 120 Minuten Verspätung am Zielbahnhof beträgt die Entschädigung 50 Prozent des Fahrpreises.