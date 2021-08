Zeitreise durch die Domstadt

Die Kölner Ringe damals und heute

Sie waren einst die Prachtmeile der Domstadt: In unserem großen Fotovergleich erleben Sie, wie sich die Kölner Ringe in den vergangenen 100 Jahren gewandelt haben.

Ende des 19. Jahrhunderts musste Köln dringend expandieren. Die mittelalterliche Stadtbefestigung wurde deshalb abgerissen und um die Altstadt eine Ringstraße angelegt, an der die Neustadt entstand. Die Kölner bekamen einen siebeneinhalb Kilometer langen Prachtboulevard, den es sonst nur in Paris oder Wien gab.

"Das war der Sprung in das Großstadtleben von Köln", sagt der ehemalige Kölner Stadtkonservator Ulrich Krings. Die Ringstraße erhielt ihr Flair auch durch die repräsentativen Gebäude wie die Oper am Rudolfplatz, dazu kamen schicke Brunnen, Plätze und Denkmäler. Vieles davon existiert nicht mehr, die "Ringe", wie der Kölner sagt, haben ihren guten Ruf weitgehend eingebüßt.

Unsere Fotozeitreise von Norden nach Süden zeigt, was von der einstigen Pracht geblieben ist. Vergleichen Sie die Bilder der Domstadt aus der Zeit ab Beginn des 20. Jahrhunderts mit den Aufnahmen von heute: Verschieben Sie einfach die Trennlinie von der Mitte zu beiden Seiten.

Ebertplatz Als Verkehrsknotenpunkt wuchs seine Bedeutung im Laufe der Jahrzehnte, als Aufenthaltsort eher nicht. Der nördlichste Platz der Ringstraße hieß ursprünglich "Deutscher Platz", in den 1920er-Jahren auch "Platz der Republik" und während der Nazizeit "Adolf-Hitler-Platz". Mit den Grün- und Parkanlagen des angrenzenden Deutschen Rings war er ein bevorzugter Wohnort. Als 1929 die Mülheimer Brücke in Betrieb ging, machten immer mehr Straßenbahnlinien hier Station, auch der Autoverkehr nahm zu. In den 1970er-Jahren wurde die U-Bahn-Station Ebertplatz angelegt und der Knotenpunkt erhielt sein heutiges, betonlastiges Gepräge. Für Fußgänger entstand eine Fläche, die unterhalb des drumherum fließenden Verkehrs lag. Inklusive dunkler Angsträume. Der ehemalige Kölner Stadtkonservator Ulrich Krings hält die kantige Architektur von damals zwar durchaus für gelungen und ambitioniert. Das Problem sei danach jedoch die mangelnde Pflege gewesen: "Man hat den Ebertplatz einfach vergammeln lassen." Hansahochhaus Im Juni 1925 hatten die Kölner Grund zu feiern: Am Hansaring 97 wurde nicht nur das höchste Gebäude der Stadt, sondern seinerzeit auch ganz Deutschlands fertig. Für diesen Rekord reichte eine Höhe von 65 Metern. Das expressionistische Hansahochhaus von Architekt Jacob Koerfer wurde als Wohn- und Geschäftshaus genutzt und stand für einen Neuanfang nach verlorenem Ersten Weltkrieg, der anschließenden Besetzung des Rheinlands und der Inflationszeit. Dunkle Jahre folgten während des Zweiten Weltkriegs. Von Mai 1944 bis Februar 1945 befand sich im dritten und vierten Stock ein Lager für Zwangsarbeiter der Deutschen Reichsbahn. Ab 1977 gingen viele Kölner zum Hansaring 97, um sich die neuesten Tonträger zu beschaffen. Die Schriftzüge der Elektronikmarkt-Kette Saturn sind nach wie vor weithin zu sehen. Das höchste Gebäude Kölns ist das Hansahochhaus allerdings schon lange nicht mehr. Capitol-Kino Architekt Jacob Koerfer entwarf einige Jahre nach dem Hansahochhaus auch das "Capitol"-Kino am Hohenzollernring. Mit seinem Saal für 2.000 Menschen war es eines der größten Lichtspielhäuser in der Kino-Hochburg Köln. Auch ein Orchestergraben und eine große Theater-Orgel gehörten zur Ausstattung, denn anfangs wurden im "Capitol" noch Stummfilme gezeigt. Das änderte sich jedoch schnell, weshalb die Orchestermusiker ihren Job schon bald nach der Eröffnung wieder verloren. Warum auf dem Foto so viele Motorräder zu sehen sind, ist nicht überliefert. Es zeigt jedoch, dass am "Capitol" immer viel los war. Nachdem es im Krieg komplett zerstört wurde, feierte es 1954 seine Wiedereröffnung. 1995 war die große Zeit des Kinos vorbei, es schloss seine Pforten, diente aber noch ein paar Jahre lang der Late Night Show von Harald Schmidt als Kulisse. Vor einigen Jahren erwarb ein Immobilienentwickler das Gebäude. Der Kinosaal im Innenhof ist einem Hotel gewichen, am Hohenzollernring erinnert nur noch der Schriftzug "Capitol" an die schillernde Vergangenheit. Citroën-Filiale Nicht zur zum Flanieren waren die Kölner Ringe bestens geeignet, sondern auch zum Geldausgeben. Wer besonders wohlhabend war, ging auf den Prachtboulevard, um sich ein Auto zu kaufen. Automobil-Historiker Immo Mikloweit schätzt, dass zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg zeitweise um die 15 Autohändler am Ring ansässig waren. Einer davon war der französische Hersteller Citroën, der am Hohenzollernring 37 hinter besonders prachtvoller Fassade seine Modelle präsentierte. Von 1927 bis 1935 betrieb Citroën in Köln-Poll eine Produktionsstätte für Autos und Lastwagen. Als das Werk geschlossen wurde, machte auch die schicke "Stadt-Filiale" am Hohenzollernring dicht. Das Gebäude existiert längst nicht mehr und auch die Zeit des Rings als "Autohändler-Meile" ist vorbei. Nach dem Krieg seien die Ringe ihrer "großstädtischen Bedeutung wieder entkleidet" worden, sagt der ehemalige Kölner Stadtkonservator Ulrich Krings. Ein Grund dafür: Der hochwertige Handel sei mehr und mehr zurück in die Innenstadt verlegt worden. Oper Nach Wiener und Pariser Vorbild sollten sich die Kölner Ringe zum Prachtboulevard des Kölner Bürgertums mausern. Zum Konzept gehörten auch etliche repräsentative öffentliche Gebäude wie die Oper am Habsburgerring, direkt neben der Aachener Straße. Am 6. September 1902 wurde der imposante Bau von Architekt Carl Moritz mit dem dritten Akt aus Richard Wagners Oper "Die Meistersinger von Nürnberg" eröffnet. Die Kölner liebten das Gebäude mit seiner Mischung aus Neo-Barock und Jugendstil. Die Gäste des Operncafés nebenan genossen den Blick auf den Rudolfplatz, wo das großstädtische Leben tobte. Nach Beschädigungen im Zweiten Weltkrieg wurde die Oper 1958 abgebrochen und Anfang der 1960er Jahre gegen eines der ersten Kölner Hochhäuser ersetzt, dem heutigen Steigenberger Hotel. Diesen sachlichen Bau nach amerikanischem Vorbild bezeichnet der ehemalige Kölner Stadtkonservator Ulrich Krings zwar als "wichtigen Bau der Moderne der Nachkriegszeit". Die Ringe hätten aber durch die Verlagerung vieler öffentlicher Gebäude zurück in die Innenstadt an Prestige verloren. Dorthin wanderte in der Nachkriegszeit auch die neue Oper, heute steht sie am Offenbachplatz. Habsburgerring Die Ringstraße hat schon viele Wandlungen vollzogen, nicht erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Wer 1931 von den Opernterrassen auf den Habsburgerring schaute, sah keine Alleebäume mehr, wie es sie noch kurz zuvor gegeben hatte. Ab 1926 war der Boulevard zunehmend kahl, weil der Verkehr mehr Platz benötigte. Die Ringbahn bekam eigene Gleise und auch der zunehmende Autoverkehr beanspruchte Straßenland. Als in den 1980er-Jahren die Straßenbahn in den Untergrund wanderte, wurden die heutigen Platanen gepflanzt. Die Ringe sind seitdem wieder grüner. Ein Ort für Flaneure sind sie aber nur begrenzt: Der Blick auf den Habsburgerring fällt heute auf Baustellen. Am Rudolfplatz entstehen große Bürokomplexe, der Verkehr drumherum ist chaotisch. Auf den Opernterrassen einen Kaffee zu trinken, wäre heute wohl kein besonders entspanntes Vergnügen. Hohenstaufenbad Zu den öffentlichen Prachtbauten der Ringstraße gehörte auch das Hohenstaufenbad. 1885 wurde Kölns erste neuzeitliche Badeanstalt eröffnet. Äußerlich zeigte sich der Prestigekomplex in einer Mischung aus Neo-Renaissance und Neo-Barock. Innen spiegelte es die knallharte Klassengesellschaft der damaligen Zeit wider. Während Wannenbäder "erster Klasse", russische Bäder oder das "Fürstenbad" mit Mamorbassin den Vermögenden vorbehalten waren, durfte sich in den beiden Schwimmhallen die Mittel- und Oberschicht vergnügen. Männer und Frauen mussten allerdings getrennt voneinander schwimmen. Im Souterrain befand sich das Volksbad, das dem "unbemittelteren Manne eine billige Gelegenheit" bieten sollte, "seinen Körper zu reinigen und ihn nach und nach zu einem höheren Reinheitsbedürfnisse zu bringen". Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Hohenstaufenbad nicht mehr in Betrieb genommen, 1958 wurde es abgerissen, im Griechenmarktviertel entstand stattdessen das Agrippabad. Barbarossaplatz Von den Plätzen der Ringe hat der Barbarossaplatz städtebaulich wohl am allermeisten gelitten. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg gaben die Planer hier dem Verkehr den Vorrang. Die schmucke Grünfläche mit dem Brunnen wurde zugunsten eines Kreisverkehrs aufgegeben. Autos und Straßenbahnen strömten aus allen Himmelsrichtungen herbei. Nach dem Krieg kam zumeist unansehnliche Nachkriegs-Architektur hinzu. Das Fazit von Kunsthistoriker Ulrich Krings ist eindeutig: "Der Barbarossaplatz ist der am meisten vernachlässigte Platz." Hier sei das Konzept der autogerechten Stadt äußerst brutal umgesetzt worden. Und so hat es der Besucher des Barbarossaplatzes heute mit einem Chaos aus Straßenbahnen und Autoverkehr zu tun. Von Aufenthaltsqualität kann keine Rede sein. Rautenstrauch-Joest-Museum Auch das Rautenstrauch-Joest-Museum für Völkerkunde wurde eine schmucke Perle an der Ringstraße. Und es existiert, anders als viele andere Perlen, immer noch. Der stattliche Komplex von 1906 schließt den Boulevard an seinem südlichen Ende am Ubierring ab, versteckt sich aber aktuell wegen Sanierungsarbeiten hinter Baugerüsten.

Als Museum wird es jedoch schon lange nicht mehr genutzt. Seit 2010 befindet sich das Rautenstrauch-Joest-Museum in einem Neubau an der Cäcilienstraße. Der ehemalige Museumsbau wird mittlerweile als Übergangsstandort von einer Schule genutzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es zeitweilig Spielstätte der Kammerspiele Köln, 1967 feierte es als Museum Wiedereröffnung.