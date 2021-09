A4 bei Merzenich

Lkw rammt Pick-up auf Standstreifen – Autofahrer stirbt

01.09.2021, 16:22 Uhr | t-online

Auf der Autobahn 4 ist zwischen Köln und Aachen bei einem Unfall ein 46-jähriger Mann tödlich verletzt worden. Wegen einer Panne stand er auf dem Standstreifen, als ein 40-Tonner auf ihn prallte.

Nach einem tödlichen Unfall auf der Autobahn 4 bei Merzenich sucht die Polizei dringend Zeugen: Laut Angaben der Polizei war der Fahrer eines Lkw bei Merzenich vom Fahrstreifen abgekommen und auf einen Pick-up mit Anhänger geprallt, der mit einer Panne auf dem Standstreifen stand. Der 46-jährige Fahrer des Pick-ups wurde dabei tödlich verletzt.

Der Lkw kippte bei dem Aufprall zur Seite und kam einige Meter hinter dem Pick-up zum Liegen. Rettungskräfte brachten den 57-jährigen Fahrer des 40-Tonners in ein Krankenhaus. Auf der Autobahn entwickelte sich ein Stau von neun Kilometern Länge, am Nachmittag war nur ein Fahrstreifen befahrbar.

Wer Angaben zum Hergang des Unfalls machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an die Polizei Köln zu wenden.