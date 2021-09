Besuch vom SEK

Mann droht, Freundin umzubringen – Festnahme

20.09.2021, 12:47 Uhr | t-online

Ein Leverkusener hat unerwarteten Besuch von Spezialkräften der Polizei bekommen. Er soll eine Morddrohung per Video an seine Ex-Freundin geschickt haben.

In der Nacht auf Montag hat die Spezialeinheit der Polizei einen 22-Jährigen in Leverkusen in dessen Wohnung im Stadtteil Wiesdorf vorläufig festgenommen. Das berichtete die Polizei am Montagvormittag.



Der 22-Jährige soll seiner Ex-Freundin in einem Video gedroht haben, sie umzubringen. Auch die Freundin seiner ehemaligen Partnerin hatte er das gleiche angedroht. Das Video verschickte er per Messenger-Dienst.



Darin soll er eine Schusswaffe gezeigt haben. Als die Polizei die Wohnung des Leverkuseners durchsuchte, wurde keine Waffe gefunden. Ein Diensthund, der auf das Auffinden von Waffen spezialisiert ist, hatte die Einsatzkräfte unterstützt. Bei der Festnahme wurde niemand verletzt, so die Polizei.