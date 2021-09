Riesige Rauchsäule

Zwei Verletzte bei Großbrand in Langenfeld

25.09.2021, 09:20 Uhr | t-online

Bei einem Feuer in einer Autowerkstatt in Langenfeld ist eine Rauchsäule entstanden, die kilometerweit zu sehen war. Anwohner wurden gewarnt, Fenstern und Türen geschlossen zu halten. Es gab zwei Verletzte.

Mit mehr als 50 Einsatzkräften hat die Feuerwehr gegen die Flammen in einer Autowerkstatt in Langenfeld (Kreis Mettmann) angekämpft. Am frühen Freitagabend war das Feuer in der Hans-Böckler-Straße ausgebrochen, dabei entstand eine Rauchsäule, die weit über die Stadtgrenze hinaus sichtbar war.

Laut einem Feuerwehrsprecher habe es bei dem Brand zwei Verletzte gegeben, ein Feuerwehrmann habe wegen der Hitze zudem Kreislaufprobleme bekommen, berichtet der WDR. Gegen 18.30 Uhr sei das Feuer weitgehend unter Kontrolle gewesen, die Löscharbeiten gingen allerdings bis in die Nacht.

Anwohner waren aufgrund der Rauchentwicklung durch die Warnapp NINA gewarnt worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten.