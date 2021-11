Steigende Corona-Zahlen

Köln plant flächendeckende 2G-Regel am 11.11.

08.11.2021, 12:09 Uhr | cco, t-online, tme

Feiernde beim Straßenkarneval (Symbolbild): Die Stadt Köln will eine 2G-Regel rund um Altstadt und Zülpicher Viertel einführen. (Quelle: Pro Shots/imago images)

Bislang sollte der Karnevalsauftakt am 11.11. in Köln weitestgehend normal verlaufen. Wegen steigender Inzidenzen plant die Stadt Köln nun eine flächendeckende 2G-Regelung in Altstadt und Zülpicher Viertel.

Aufgrund steigender Inzidenzen und des anstehenden Karnevalsauftakts am 11.11. ist der Corona-Krisenstab der Stadt Köln zu einer Sondersitzung zusammen gekommen.



"Die Stadt Köln wird heute beim Land beantragen, für den 11.11. grundsätzlich eine 2G-Regelung einzuführen", sagte Simone Winkelhog, stellvertretende Pressesprecherin der Stadt Köln, t-online.



Karneval 2021/22 beginnt: Zugang nur für Geimpfte und Genesene

"Dies würde die Absperrzonen in der Altstadt und im Zülpicher Viertel betreffen, Veranstaltungen und Veranstaltungen in Gaststätten und Kneipen." Eine Antwort des Landes werde noch heute erwartet.

Bisher galt etwa auf Alter Markt und im Zülpicher Viertel noch eine 3Gplus-Regel, wonach auch Ungeimpfte mit einem negativen PCR-Test an den Feierlichkeiten teilnehmen können. Viele Kneipenwirte hatten bereits zuvor angekündigt, nur noch Geimpfte und Genese einlassen zu wollen.