Köln

Unbekannte sprengen Geldautomat in Köln: Fahndung läuft

18.11.2021, 07:15 Uhr | dpa

Unbekannte haben einen in die Wand eingelassenen Geldautomaten an einer Sparkassen-Filiale in Köln gesprengt. Die Polizei geht davon aus, dass in der Nacht auf Donnerstag etwas erbeutet wurde, wie ein Sprecher am Morgen mitteilte. Die Höhe sei aber noch unklar. Zeugen hätten mindestens drei Menschen gesehen, die nach der Tat mit einem Auto geflüchtet seien. Die Fahndung laufe noch.