Neuer Impf-Drive-In an der Lanxess-Arena öffnet

19.11.2021, 16:52 Uhr | cco, t-online

In einer Sitzung des Corona-Krisenstabs reagierte die Stadt Köln auf steigende Inzidenzen und bundesweite Corona-Verschärfungen. An der Lanxess-Arena soll ein neues Impfzentrum per Drive-In entstehen.

Ab dem 23. November öffnet in Köln ein neues Impfzentrum. Künftig soll zwischen Lanxess-Arena und Parkhaus eine Impfung per Drive-In möglich sein. Das Angebot soll sowohl für Erst- und Zweitimpfungen als auch für Booster-Impfungen gelten. Eine Terminanmeldung soll über das Online-Portal der Stadt Köln möglich sein.

Um dem weiteren Ansturm der Impfwilligen auf Gesundheitsamt und Arztpraxen zu begegnen, sind außerdem weitere dezentrale Impfangebote in Planung. So sind im Gesundheitsamt aktuell alle Termine bis Weihnachten ausgebucht. Mit einer Zweigstelle in einem zusätzlichen Gebäude will die Stadt auch dort zeitnah mehr Kapazitäten schaffen.

Im Süd-Westen der Lanxess-Arena kann man sich ab Dienstag im Auto per Drive-In impfen lassen. (Quelle: Lanxess-Arena)

Köln: Stadt sucht medizinisch geschultes Personal

Um einen Reibungslosen Ablauf am rechtsrheinischen Impfzentrum zu ermöglichen, ist die Stadt noch auf der Suche nach medizinisch geschulten Mitarbeitern oder Medizinstudenten höherer Semester. Interessenten werden gebeten, sich per Mail an impfen@lanxess-arena.de zu wenden.