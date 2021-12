Beim Rechtsabbiegen

15-jähriger Radfahrer von Lkw überrollt – tot

08.12.2021, 15:13 Uhr | t-online, fas

Das Fahrrad liegt am Unfallort: Hier überrollte ein Lkw den 15-Jährigen. (Quelle: Vincent Kempf)

Tragischer Unfall in Hürth bei Köln: Ein 15-Jähriger ist auf seinem Fahrrad von einem abbiegenden Lkw erfasst und überrollt worden. Für den Jugendlichen kam jede Hilfe zu spät.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hürth ist am Dienstagnachmittag ein 15-Jähriger tödlich verletzt worden. Ein Lkw hatte den Jugendlichen mit seinem Sattelzug überrollt, als der Fahrer nach rechts abbiegen und der 15-Jährige auf seinem Fahrrad die Straße überqueren wollte. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei im Rhein-Erft-Kreis.

Der Lkw-Fahrer war demnach gegen 13.45 Uhr auf der Frechener Straße in Richtung Frechen unterwegs und wollte in die Sudetenstraße abbiegen, welche der Jugendliche in diesem Moment überquerte. Herbeigerufene Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen.

Ein Unfallaufnahme-Team der Polizei Köln ist nun vor Ort, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren, so der Sprecher weiter. Der umliegende Bereich sei bis auf weiteres gesperrt.