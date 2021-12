Schull- und Veedelszöch abgesagt

Rosenmontagszug soll im Mini-Format stattfinden

27.12.2021, 15:56 Uhr | t-online, cco

Jecken am Rosenmontag 2021 auf der Severinstraße (Symbolbild): Alternative Konzepte für den Rosenmontagszug sind derzeit in Planung. (Quelle: epd/imago images)

Nach der Absage von Saalveranstaltungen wie der Prinzenproklamation folgt nun die nächste Hiobsbotschaft im Kölner Karneval: Demnach soll der Rosenmontagszug 2022 nicht im gewohnten Rahmen stattfinden.

Zunächst hatte man an den Plänen zum Rosenmontagszug festgehalten, jetzt zieht das Festkomitee Kölner Karneval die Reißleine: Auch im nächsten Jahr soll der Rosenmontagszug nicht wie gewohnt stattfinden. Die Schull- und Veedelszöch wurden ganz abgesagt.

"In Anbetracht der Prognosen zur Omikron-Variante gehen wir derzeit davon aus, dass ein normaler Rosenmontagszug mit Hunderttausenden von Zuschauern nicht möglich sein wird", teilte Zugleiter Holger Kirsch am heutigen Montagnachmittag mit.

Köln: Schull- und Veedelszöch komplett abgesagt

Alternative Konzepte werden derzeit geprüft, so etwa das sogenannte 'Platzkonzept', bei dem die Persiflage-Wagen in Kölner Veedeln ausgestellt werden. Auch die 'Rio-Variante' mit festen Tribünen, Mindestabständen und einem deutlich verkürzten Zugweg sei denkbar, heißt es in einer Mitteilung des Festkomitees.

Dass der Rosenmontagszug nicht wie geplant stattfinden kann, versetzt auch den Schull- und Veedelszöch einen herben Schlag. "Unsere komplette Logistik baut auf der Infrastruktur des Rosenmontagszuges auf", erklärt Zugleiter Willi Stoffel. "Ein Alleingang ist für uns deshalb nicht denkbar, zumal ja auch die Zöch am Sonntag Hundertausende in die Innenstadt locken."

Um den teilnehmenden Schulen und Veedelsvereinen Klarheit zu verschaffen, habe man nun entschieden, die Schull- und Veedelszöch 2022 abzusagen, so Stoffel.