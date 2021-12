Silvester in Köln

Pyrotechnik und Menschenansammlungen verboten

28.12.2021, 15:55 Uhr | t-online, cco

Neujahrsfeuerwerk in Köln (Symbolbild): Um eine zusätzliche Überlastung der Krankenhäuser zu vermeiden, gilt rund um den Jahreswechsel ein Böllerverbot in Köln. (Quelle: Panthermedia/imago images)

Mit der neuen NRW-Coronaschutzverordnung treten auch schärfere Regeln an Silvester in Kraft. Demnach sind neben Feuerwerken auch das Abbrennen von Pyrotechnik sowie Menschenansammlungen verboten.

Seit heute regelt die neue NRW-Coronaschutzverordnung Kontaktbeschränkungen auf bis zu zehn Personen bei Immunisierten. An Silvester soll neben dem bereits bestehenden Böllerverbot auch ein Verbot von Pyrotechnik an bestimmten Plätzen gelten.

Welche Bereiche vom Verbot betroffen sind, geht aus einer Allgemeinverfügung der Stadt Köln hervor: So soll unter anderem in der Altstadt, an Rheinuferpromenade und Deutzer Freiheit das Abbrennen von Pyrotechnik untersagt sein.



Polizei und Ordnungsamt kontrollieren die Einhaltung des Verbots. Darüber hinaus appelliert die Stadt an Bürgerinnen und Bürger, auch abseits der genannten Silvester-Hotspots auf Pyrotechnik zu verzichten.