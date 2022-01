Krefelder Wall/Neustadt

Fußgänger prallt mit Mountainbiker zusammen – schwer verletzt

06.01.2022, 12:56 Uhr | t-online, cco

Ein 75-jähriger Fußgänger ist beim Zusammenstoß mit einem Mountainbike-Fahrer schwer verletzt worden. Zeugenaussagen zufolge soll der Mann unaufmerksam gewesen sein.

Bei einem Unfall am Krefelder Wall in Köln wurde ein 75-jähriger Fußgänger schwer verletzt. Augenzeugen zufolge war der Mann am Mittwoch gegen 17.30 Uhr zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn gelaufen und mit einem Mountainbiker zusammengeprallt.

Bei dem Zusammenstoß erlitt der 75-Jährige schwere Verletzungen, als er auf den Hinterkopf stürzte. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 63-jährige Radfahrer, der in Richtung Neusser Straße unterwegs war, blieb bei dem Vorfall unverletzt, wie eine Sprecherin der Kölner Polizei t-online bestätigte.