Unfall in Köln

Mietwagen zu schnell unterwegs – und überschlägt sich

13.01.2022, 07:42 Uhr | t-online, pb

Im Kölner Norden waren Polizei und Feuerwehr am Abend wegen eines verunglückten Mietwagens im Einsatz. Der Fahrer des Wagens war wohl zu schnell unterwegs, überschlug sich – und landete in einer Böschung.

Glück im Unglück hatte ein Autofahrer am Mittwochabend in Köln-Ossendorf: Wie zunächst ein Reporter vor Ort berichtete, war ein Mann mit seinem Citroën am Abend wohl zu schnell unterwegs, als er die Kontrolle über den Kleinwagen verlor.



Eine Polizeisprecherin sagte t-online, dass der Mann beim Abbiegen von der Hugo-Eckener-Straße in die Heinrich-Rohlmann-Straße zunächst an den Bordstein geraten sei.



Unfall in Köln-Ossendorf: Mietwagen-Fahrer mit Glück im Unglück

Daraufhin habe sich der gemietete Pkw gleich mehrfach überschlagen und sei dann in einer nahegelegenen Böschung gelandet. Laut der Sprecherin hatte der Fahrer des Wagens Glück, er blieb nämlich unverletzt.



Da das Unfallauto vor weniger als einem Jahr zugelassen worden war, geht man bei der Polizei nun von einem hohen Sachschaden aus. Ein Abschleppwagen zog den Kleinwagen später aus der Böschung.